Felipe vai continuar no Atlético até 2023, pelo menos

Felipe, do Atlético de Madrid

Imprensa espanhola garante continuidade do defesa, que chegou ao Wanda Metropolitano em 2019, proveniente do FC Porto

Passou três temporadas no FC Porto, saiu para a capital espanhola e por lá deve permanecer por mais um ano, pelo menos. Felipe vai mesmo renovar com o Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal Marca, o central prolongará o seu vínculo por mais um ano, sendo que a ligação poderá ficar estendida até 2024, assim Felipe cumpra determinados objetivos que ativem a renovação automática do contrato.

No Atlético de Madrid desde 2019, Felipe já leva 109 partidas com o emblema colchonero. O central só conquistou um título, mas um muito importante, o de campeão espanhol, no ano passado.