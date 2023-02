Felipe troca Atlético de Madrid pela Premier League

Felipe é reforço do Nottingham Forest

Redação com Lusa

Central brasileiro é reforço do Nottingham Forest.

O futebolista brasileiro Felipe, que jogou no FC Porto, transferiu-se na terça-feira do Atlético de Madrid para o Nottingham Forest, anunciaram os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

"Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Felipe, do Atlético de Madrid. O defesa assinou um acordo que o mantém no clube até ao verão de 2024", informou o clube britânico, que ocupa a 13.ª posição na Liga inglesa, com 21 pontos.

Contratado ao FC Porto em 2019, Felipe, de 33 anos, representou os colchoneros em 113 ocasiões, com quatro golos somados, mas, na atual época, apenas tinha sido aposta de Diego Simeone em quatro partidas.

"Era um sonho meu jogar na Premier League e estou muito animado por fazer parte deste clube maravilhoso e em rápido crescimento. Pode-se ver que é um clube que quer crescer muito. É um grande desafio para mim e tomei uma decisão clara de fazer parte da história aqui e crescer com o clube", afirmou, em declarações ao novo clube.

No Brasil, Felipe alinhou por ADC Valtra, União Mogi, Bragantino e Corinthians, antes de dar o salto para o futebol europeu através do FC Porto, onde foi fundamental na conquista de um campeonato e de uma Supertaça Cândido de Oliveira, em 2017/18.