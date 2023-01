Felipe na iminência de rumar à Premier League

Antigo central do FC Porto deverá reforçar o Nottingham Forest.

Felipe, antigo central do FC Porto, está na iminência de rumar à Premier League. De acordo com a imprensa inglesa, nomeadamente o "Daily Mail", o central vai deixar o Atlético de Madrid e assinar contrato com o Nottingham Forest nesta janela do mercado de transferências.

De recordar que o central brasileiro já havia sido associado ao principal escalão do futebol inglês, mas para o Wolverhampton de Lopetegui.

A saída de Felipe, 33 anos, que soma apenas quatro partidas disputadas esta temporada, deverá permitir a chegada imediata ao Atlético de Madrid do central turco Çaglar Soyuncu, do Leicester, que já tem acordo para reforçar os colchoneros no verão.