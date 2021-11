Declarações dos jogadores do Palmeiras, após a vitória com o Flamengo (2-1) e a conquista do título da Libertadores.

Deyverson (autor do golo do título): "Acho que não é o golo da minha vida, é o conjunto da obra... O golo é de todos nós que jogamos contra um adversário muito forte, que era eleito o campeão como toda a gente estava a falar, a imprensa, todos. Davam o Palmeiras como morto na final, mas aqui é família. As pessoas que falam muitas coisas, que dão resultados antes do jogo, têm que respeitar o Palmeiras."

Weverton: "Quero dedicar este título à minha família, a todos os adeptos, que venderam coisas importantes para estar aqui, e para aqueles que estão em casa. América é nossa novamente".

Felipe Melo: "Willian Arão, o Flamengo var ganhar por 2-0? Só se for nos seus sonhos!"