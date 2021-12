Felipe Melo tentou convencer Hulk a jogar no Palmeiras: "Porque não aconteceu, não sei"

Felipe Melo, um dos capitães do Palmeiras na última época - entretanto, reforçou o Fluminense -, tentou convencer Hulk e Diego Costa a rumar ao Verdão.

Campeão brasileiro e da Taça do Brasil com o Atlético Mineiro, o destino de Hulk poderia ter sido diferente em 2021. Alvo do Palmeiras há um ano, quando à altura estava a sair do Shanghai SIPG, da China, o avançado de 35 anos foi tentado por todos os lados a assinar contrato com a equipa de Abel Ferreira. Até antigos companheiros tentaram convencê-lo a jogar sob o comando do treinador português.

A revelação foi feita esta terça-feira pelo médio Felipe Melo, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras. O experiente jogador declarou, em entrevista ao "Arena SBT", que tentou convencer não só a Hulk, mas também o avançado Diego Costa, a jogarem ao seu lado.

"Porque não aconteceu, eu não sei. Falei com ele [Hulk] várias vezes, assim como falei também com o Diego Costa algumas vezes. O Marcos Rocha também, que é meu amigo, falou com o Diego Costa. Mas, uma coisa que eu sempre tive foi medo de fazer alguma coisa que não cabe a mim e causar mal-estar com a direção ou com o treinador [Abel Ferreira]", declarou Felipe Melo.

Hulk e Diego Costa acabaram por assinar contrato pelo Atlético Mineiro e conduziram a equipa a duas conquistas nacionais.