Felipe Melo sobre lesão provocada por Marcelo: "Se fosse eu, estaria preso"

Jogador do Fluminense teceu ainda comentários às críticas do médico do Argentinos Juniors

Felipe Melo, médio do Fluminense, falou sobre a lesão de Luciano Sanchez, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, entre o Flu e o Argentinos Juniors. No final do encontro, o jogador brasileiro havia criticado o árbitro por ter expulsado Marcelo, após um lance em que este pisa a perna do central argentino, lesionando-o gravemente. No entanto, o facto de ter sido sem intenção, merecia outra decisáo por parte do juíz, defendeu o jogador do emblema carioca.

Agora, Felipe Melo voltou a comentar a situação e foi mais longe. "Agradeço a Deus que não fui eu que estive na jogada, caso contrário não me estariam a entrevistar agora. Estaria preso. Lamento muito o que aconteceu, vi a entrevista de um médico (da equipa argentina) a falar mal de mim e a dizer que eu disse coisas erradas [criticou o facto de Felipe Melo ter dito que a entrada não era merecedora de cartão vermelho]", começou por referir, em declarações ao Globoesporte.

"Chorei dentro de campo quando aconteceu, comecei a gritar, porque passou uma história na minha cabeça. Tive uma lesão grave contra o Vasco da Gama, quando estava no Palmeiras, parti o tornozelo. Não foi tão forte como este caso, mas foi uma lesão importante", continuou a explicar o médio de 40 anos.



O jogador do Fluminense tem consciência do que Luciano Sanchez vai ter que ultrapassar até regressar ao ativo e referiu ainda que até já lhe enviou uma mensagem.

"Pensei o que vai sofrer para voltar a jogar, coloquei-me na pele dele, de facto é muito difícil. Só disse que foi sem querer. Para mim, o Marcelo fez o drible, de forma alguma falei qualquer coisa contra o atleta que se lesionou. Mandei mensagem, não quero jamais que o que aconteceu com ele aconteça com mais alguém", concluiu.

Luciano Sanchez vai ficar afastado dos relvados entre 8 a 12 meses, depois de sofrer uma dura entrada de Marcelo.