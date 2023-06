Felipe Melo provocou o River até depois de perder e levou troco

Médio brasileiro do Fluminense minimizou o clube argentino, elogiando o rival Boca Juniors. Durante o jogo "cresceu" para os jogadores do River

Felipe Melo, experiente médio do Fluminense, foi à Argentina gerar polémica, tentando minimizar o River Plate mesmo depois de perder o encontro da Libertadores.

Primeiro, em campo, "cresceu" para um adversário após aguentar uma carga e ganhar um lançamento lateral. Já na sala de Imprensa disse que "especial é jogar contra o Boca Juniors, jogar contra o River é uma partida normal".

E acabou por levar troco, de Borja, que o imitou nos festejos no balneário.

Veja a sequência de imagens:

Lo único que ganó Felipe Meló. Un lateral pic.twitter.com/cUZrQ4Eos1 - RIVER PLATE (@LaBaandaCARP) June 8, 2023

FELIPE MELO SE RETIRÓ DEL MÁS MONUMENTAL SEÑALANDO A LOS HINCHAS DE RIVER Y HACIENDO LA "GALLINITA".@espnfutbolarg



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Qv5Hueul0V - SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2023

O CARA É POLÊMICO ATÉ NA ARGENTINA! Felipe Melo, que já disse ser torcedor do Boca, deu uma provocada no River Plate depois da derrota do Fluminense no Monumental! #Libertadores2023 pic.twitter.com/iROQCVVdio - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 8, 2023

O River Plate deu aquela provocada no Felipe Melo após a partida da #Libertadores2023. pic.twitter.com/YLbfunBULD - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 8, 2023