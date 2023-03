Felipe Melo expulso no Fla-Flu em segundos e sem tocar na bola

Sempre polémico, o médio do Fluminense entrou aos 88 minutos e foi vítima do seu sangue quente.

Felipe Melo está sempre de braço dado com a polémica e na última madrugada voltou a estar no centro das atenções: no Fla-Flu, quando os visitantes já tinham operado a reviravolta no marcador (1-0 para 1-2), o experiente médio entrou aos 88 minutos para ajudar a gerir a vantagem e esteve menos de um minuto a jogar, sem tocar uma única vez na bola.

O motivo do vermelho direto foi uma entrada duríssima de Gerson sobre Giovanni. A confusão instalou-se e Felipe Melo correu para o local ao seu estilo, com alguns empurrões pelo meio. O árbitro acabou por decidir a sua expulsão direta, motivando a ira do internacional brasileiro. Veja o vídeo:

No final do jogo, Felipe Melo desabafou: "Senti uma predisposição para prejudicar o Fluminense. Um atleta do Flamengo deu um chuto num atleta do Fluminense, outro atleta do Flamengo começou a contar de galo a empurrar toda a gente e eu tinha de ir lá defender os meus companheiros e o meu clube. Empurrei um adversário e fui expulso. É incrivel", lamentou aos canais do seu clube.