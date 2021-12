Felipe chega aos 400 jogos como profissional e destaca "dois mais do que especiais"

Antigo central do FC Porto assinalou nas redes sociais o feito que está prestes a completar.

Felipe Augusto, antigo central do FC Porto atualmente ao serviço do Atlético de Madrid, completa esta quarta-feira 400 jogos como jogador profissional de futebol [os colchoneros defrontam o Granada às 18h00] e recorreu às redes sociais para assinalar o feito.

Na publicação, o brasileiro agradece aos clubes pelos quais passou, entre eles o emblema azul e branco, e destaca dois jogos "mais do que especiais", aqueles que jogou com a camisola do seu país.

"Hoje [quarta-feira] completo 400 jogos na minha carreira profissional! Já foram mais de 11 anos que comecei o sonho de virar um jogador de futebol, lá na minha cidade, Mogi das Cruzes", começou por escrever.



"Agradeço ao União Mogi, Bragantino, Corinthians, FC Porto e @atleticodemadrid, clubes que pude representar, por tudo que me ensinaram e me proporcionaram nesse período. Desses 400 jogos, dois mais do que especiais, com a camisa da Seleção Brasileira, defendendo o meu país", continuou, antes de concluir:



"Obrigado a todos pelo apoio e carinho de sempre! E que venha muito mais!!"