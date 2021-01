Felipão exige reforços e salários regularizados no Cruzeiro

Dirigente Sérgio Santos Rodrigues assumiu publicamente o momento crítico. "Se você fica chateado, imagina eu que tenho a obrigação de pagar", declarou

A preparar a próxima época do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari depara-se com dois problemas: faltam reforços e há atraso no pagamento dos salários de toda a equipa. O treinador não está nada agradado com a situação e, por isso, as reuniões com a direção do clube não terão sido nada pacíficas. Em declarações ao Globo Esporte, o presidente Sérgio Santos Rodrigues tentou desvalorizar o momento crítico: "Temos tratado com ele [a planificação da época]. Até semana passada, nos reunimos. Pré-temporada e reforços têm sido conversados com ele", testemunhou, garantindo não haver motivos para polémica. "Na verdade, quais são as insatisfações públicas? Dele comigo, a gente sempre conversou. Já vi reportagens que, quando eu pergunto ele, ele disse que não foi ouvido. Vamos conversar, que a gente vai entender quem vai vir, como vai vir. Isso a gente tem conversado internamente", referiu.

Considerando normal que o antigo selecionador de Portugal pretenda elevar a qualidade do grupo, o dirigente do Cruzeiro assumiu, no entanto, a existência de salários em atraso. "Como qualquer técnico, tem a preocupação dele. Não só por gerir elenco. É uma preocupação natural que todo mundo tem. O que eu explico para ele, falava com os jogadores, que eles falavam que era complicado uma pessoa que ganha menos, está chateada com o salário que não está em dia. Aí eu falo: se você fica chateado, imagina eu que tenho a obrigação de pagar. Eu, nos meus negócios privados, que sempre tive na minha vida, sempre busquei e honrei não só pagar salários, como dar benefícios aos meus colaboradores. Se pegar amostragem com quem trabalhei no dia, vai ver o quanto ajudei", declarou.