Federico Chiesa na Juve e... no "clube" dos pais e filhos de Buffon

Avançado italiano será companheiro de Cristiano Ronaldo, com a "Vecchia Signora" a pagar um total de 50 milhões de euros

Federico Chiesa é reforço da Juventus, juntando-se a Cristiano Ronaldo no ataque da equipa campeã italiana fruto de um negócio que chegará aos 50 milhões de euros. Formalmente, a ida do ex-Fiorentina para o clube de Turim é sob a forma de empréstimo de dois anos com obrigatoriedade de compra, com a Juventus a pagar dois milhões de euros pelo primeiro ano de cedência e oito milhões pelo segundo. Ao cabo deste, quando a transferência se tornará definitiva, terá de desembolsar 40 milhões de euros.

Esta contratação tem, contudo, um lado muito curioso e que envolve Buffon. O veterano guarda-redes da Juventus tem em Federico e Enrico Chiesa mais dois membros do "clube" de filhos e pais com quem jogou... Além destes (também foi companheiro do pai Chiesa), Buffon já jogou com Lilian Thuram e contra Marcus Thuram, e contra George Weah e com Timothy Weah, respetivamente pais e filhos...