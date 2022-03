Tymoshchuk, o mais internacional dos futebolistas ucranianos, acusado de "cooperar com um clube do agressor"

Jogador com mais internacionalizações na história da seleção ucraniana e treinador-adjunto do Zenit, Anatoliy Tymoshchuk ainda não se pronunciou sobre o conflito no país-natal, motivando a ira de compatriotas, a quem se juntou, esta quarta-feira, a Federação ucraniana de futebol (UAF)

O organismo que rege o futebol ucraniano lançou, esta manhã, um comunicado onde condena o facto de Tymoshchuk "não ter feito qualquer declaração pública" desde o início da invasão russa à Ucrânia e por continuar "a cooperar com um clube do agressor".

No entender da Federação, a postura do antigo capitão da seleção ucraniana "danifica a imagem do futebol ucraniano e viola a cláusula 1.4 do artigo 4 do Código de Ética e Fair Play" do organismo, pelo que a UAF exige, entre várias sanções, que o antigo jogador perca a licença de treinador e seja despido dos prémios e títulos honorários nacionais que conquistou ao longo da carreira, o que inclui as medalhas de vencedor da Liga (três), Taça (três) e Supertaça (uma) ucraniana.

É exigido ainda que o nome de Tymoshchuk seja apagado de todos os registos da seleção ucraniana, invalidando as 144 internacionalizações que o antigo médio defensivo acumulou, incluindo participações no Mundial'2006, Euro'2012 e Euro'2016.

Esta medida chega após compatriotas já terem criticado publicamente o silêncio de um dos maiores símbolos do futebol ucraniano acerca do conflito com a Rússia.

