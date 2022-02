Federação ucraniana anuncia a suspensão do campeonato um dia antes do reinício

Devido à invasão russo ao país, iniciada esta quinta-feira.

A federação ucraniana de futebol confirmou esta quinta-feira a suspensão do campeonato, no dia em que o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.

"Devido à imposição da lei marcial na Ucrânia, a liga ucraniana foi suspensa", pode ler-se em comunicado.

A competição, liderada pelo Shakhtar Donetsk, com mais dois pontos do que o Dínamo de Kiev, tinha o reinício agendado para amanhã, sexta-feira, com o jogo entre Mynai e Zorya, depois da pausa iniciada em dezembro.