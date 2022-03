Federação russa renova contrato com selecionador Valery Karpin

Porto, 06/04/2011. Conferencia de imprensa do Spartak de Moscovo no Estádio do Dragão Valeri Karpin ( Fábio Poço / Global Imagens ) GI06042011FABIOPOCO

Valery Karpin chegou a acordo com a Federação russa para se manter como selecionador até final de 2022, acumulando funções com o comando ténico do Rostov.

"A União Russa de Futebol (RFU) e a equipa técnico acordaram em continuar a colaboração até ao final de 2022", informou o organismo do futebol russo na sua página oficial na internet, adiantando ser uma extensão do contrato em vigor.

Na mesma nota, o presidente da RFU, Alexander Dyukov, explica que a seleção continuará a concentrar-se, independentemente dos fatores externos, numa alusão à suspensão da Rússia das competições internacionais.

"Estou feliz por ter a oportunidade de continuar a trabalhar com a seleção russa. Espero que muito em breve o nosso futebol volte ao cenário internacional e possamos voltar a participar em jogos oficiais", assinalou Valery Karpin, que tem já agendado um estágio da seleção entre 21 e 27 de março, em Moscovo.

Assinale-se que Karpin, no mesmo dia, foi anunciado como treinador do Rostov, cargo que exercerá simultaneamente.

No final de fevereiro, FIFA e UEFA anunciaram a suspensão, por tempo indeterminado, da seleção da Rússia, que deveria disputar as meias-finais do "play-off" de qualificação para o Mundial2022, e dos clubes russos.

A decisão aconteceu depois de uma primeira decisão que admitia a possibilidade de a Rússia competir em terreno neutro, agravada pouco depois para a suspensão face à invasão da Ucrânia poucos dias antes.

No play-off para o Mundial'2022, a Rússia deveria receber a Polónia em 24 de março, num jogo em que o vencedor discutiria alguns dias depois o acesso ao campeonato do mundo diante do vencedor da meia-final entre Suécia e República Checa.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

