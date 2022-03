Federação Russa recorre de castigos da UEFA e da FIFA: "Violaram princípio do desporto"

Rússia ficou impossibilitada de jogar o play-off de acesso ao próximo Campeonato do Mundo

A UEFA e a FIFA, na sequência da guerra na Ucrânia, expulsaram as equipas russas das provas internacionais. A seleção, por exemplo, ficou sem hipóteses de estar no próximo Mundial e a Federação Russa já reagiu.

"A decisão de retirar a seleção do apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022 foi tomada sob pressão dos rivais diretos no play-off, o que violou o princípio do desporto e as regras do fair-play", defendeu a federação russa de futebol.

A Federação Russa acusa ainda as duas principais entidades do futebol internacional de impossibilitar qualquer tipo de defesa pela via jurídica e legal.

"A Federação Russa de futebol também não teve o direito de apresentar a sua posição, o que violou o direito fundamental do direito", escreveu o organismo.