Federação russa pondera sair da UEFA e integrar Confederação Asiática

Após a invasão do país à Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram suspender as equipas russas das competições europeias.

A agência RIA avança este domingo que a Federação russa de futebol está a considerar deixar a UEFA e integrar a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

"Há alguns meses disse que pensar na Ásia era prematuro, mas agora é uma oportunidade que devemos considerar", salientou Alexander Dyukov, presidente do organismo, em declarações citadas pela agência.

Em fevereiro, aquando do início da invasão da Rússia à Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram suspender as equipas russas das competições europeias. Mais tarde, em julho, o recurso apresentado pela respetiva Federação ao Tribunal Arbitral de Desporto foi rejeitado, com Dyukov, nessa altura, a descartar a mudança.

"Ainda não falei com representantes da Ásia porque a UEFA considera que fazemos parte da família europeia. Seria inapropriado para nós iniciarmos negociações nas suas costas", referiu.