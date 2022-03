Federação russa equaciona deixar a UEFA por troca com a Confederação Asiática

Rússia foi afastada da corrida à fase final do Mundial do Catar

Portal "Championat" garante que a proposta tem como base a postura hostil dos países europeus e que esta será apresentada caso os russos sejam punidos de forma efetiva no próximo congresso da FIFA.

A federação russa equaciona deixar de integrar a UEFA por troca com a Confederação Asiática (AFC). Em causa estão as suspensões impostas pela entidade que regula o futebol europeu e a FIFA, que proibiram a participação de seleções e clubes russos em competições europeias e mundiais. A medida punitiva foi avançada devido à invasão da Ucrânia e esta mudança será estudada à luz dos acontecimentos do Congresso da FIFA, agendado para quinta-feira no Catar.

Segundo o portal "Championat", a FIFA só pretenderia abordar questões relacionadas com a Rússia a partir do verão, mas, ainda com a presença de delegados russos incerta, o tema deverá vir à baila por parte de elementos de outras federações.

Já com interesse manifestado em organizar o Europeu de 2028 ou 2032, a Rússia aguarda por deliberações definitivas do organismo, que podem resultar numa inibição de competir por dois anos, passível de recurso e pena suspensa, ou uma sanção mais gravosa, com efeito permanente.

Neste último cenário, a Rússia submeteria uma proposta de adesão à AFC após cumprir a punição por entender que continuará a ser hostilizada em solo europeu. Isto significaria o adeus dos clubes à Champions, Liga Europa e Conference League e entrada nas provas internacionais da Ásia. As seleções também passariam a disputar as qualificações para o Mundial em solo asiático.

Recorde-se que, em 1991, Israel mudou-se da AFC para a UEFA devido ao boicote das nações árabes por força do conflito com a Palestina.