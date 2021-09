Federação polaca nega abuso racial de Glik a Walker no Polónia-Inglaterra

Glik e Walker desentenderam-se no Polónia-Inglaterra e o polaco agarrou o pescoço do lateral do Manchester City. A Federação inglesa apresentou queixa à FIFA por alegado abuso racial, mas os polacos negam.

A Federação Inglesa de Futebol formalizou uma queixa à FIFA por alegado abuso racial do polaco Kamil Glik a Kyle Walker, no jogo (1-1) entre a Polónia e a Inglaterra de quarta-feira, referente à qualificação para o Mundial'2022. Entretanto, a Federação polaca negou que tenha havido qualquer ato racista.

"Falei com os jogadores e eles negaram, totalmente, qualquer ato racista. Foi um incidente normal num jogo de futebol. As emoções falaram mais alto. Houve alguma troca de empurrões entre o Glik e o Walker, alguma tensão, mas racismo não", referiu Jakub Kwiatkowski, da Federação Polaca de Futebol à Sky News.

Recorde-se que no jogo entre as duas seleções, o defesa-central do Benevento e o lateral do Manchester City desentenderam-se e o primeiro chegou mesmo a agarrar o pescoço do inglês.

Já nesta quinta-feira, a FIFA esclareceu, em comunicado, que vai analisar o relatório do árbitro e abriu uma investigação ao incidente.