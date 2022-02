Federação polaca (e não só) contra a realização do play-off para o Mundial na Rússia

Seleção russa teria os dois jogos em casa, em teoria, contra os polacos e contra ou Suécia ou República Checa, que também se mostraram contra o local do eventual jogo

O play-off de acesso ao próximo Mundial joga-se apenas no mês de março, mas as federações da Polónia, da Suécia e da República Checa já vieram em uníssono fazer um pedido: que os jogos não se disputem em solo russo.

A meia-final terá a Polónia como adversária da Rússia e, caso a seleção de Valeriy Karpin vença essa primeira partida, voltará a jogar em casa, mas, no caso, diante de Suécia ou República Checa.

As três federações esperam que a UEFA e a FIFA encontrem uma solução, numa altura em que algumas vozes já se levantam no sentido de pedir a desqualificação da Rússia das provas de acesso ao próximo Campeonato do Mundo.

