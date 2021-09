Federação Norte-Americana de Futebol avançou com contratos iguais no género

Há muito que as futebolistas da seleção nacional americana apelam a um pagamento que elimine as diferenças de género

A Federação Norte-Americana de Futebol (USSF) comunicou na quarta-feira ter oferecido contratos de igual valores às equipas femininas e masculinas, com o objetivo de sanar o conflito de género, que já teve episódios na Justiça.

Há muito que as futebolistas da seleção nacional apelam a um pagamento que elimine as diferenças de género. Desigualdade que motivou Megan Rapinoe, antiga melhor jogadora do Mundo, a criticar publicamente a federação, sobretudo depois de ela e as companheiras terem conquistado o Mundial em 2019 e perceberem que os prémios e salários foram inferiores aos da seleção nacional masculina.

Porém, a associação que representa as futebolistas considera o anúncio uma "operação de relações públicas".