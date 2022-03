Federação italiana oferece-se para acolher jogos do campeonato ucraniano

Restantes jogos do campeonato ucraniano poderão vir a ser disputados em instalações italianas, com a Federação Italiana de Futebol a ter-se oferecido para acolher a competição

Gabriele Gravina, presidente do organismo, foi quem anunciou o gesto solidário em declarações ao jornal Corriere della Sera, revelando outras medidas de apoio à Ucrânia que têm sido tomadas nas várias divisões italianas.

"A FIGC está pronta, além de colaborar para ajudar a acolher os refugiados, para sediar partidas do campeonato ucraniano. Também estamos a trabalhar em outras iniciativas. Por exemplo, ontem, todos os jogos da Serie A, Serie B ou Serie C começaram cinco minutos depois, com uma mensagem a pedir paz publicada na TV antes do pontapé inicial. Este fim de semana, as palavras 'Não à guerra' aparecem como parte dos gráficos da televisão no placard", revelou a mais alta representante do futebol transalpino.

A proposta chega após Roberto De Zerbi , treinador do Shakhtar Donetsk, ter conseguido abandonar o solo ucraniano e regressar a Itália. Na sequência da declaração de lei marcial na Ucrânia, efetuada no dia 24 de fevereiro, o campeonato ucraniano, que se encontrava em pausa de inverno desde o dia 14 de dezembro, foi suspenso.