Federação italiana investiga adeptos da Lázio por suspeitas de antissemitismo

Investigação foi aberta com base em suspeitas de cânticos antissemitas por parte de adeptos da Lázio antes do jogo frente ao Nápoles, no dia 3 de março.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu esta quarta-feira uma investigação aos adeptos da Lázio, com base em suspeitas de cânticos antissemitas antes do jogo em casa do Nápoles (vitória por 1-0), relativo à 25.ª jornada da Serie A, no dia 3 de março.

As suspeitas surgiram de vídeos partilhados nas redes sociais, levando à abertura de um inquérito por parte de Guiseppe Chiné, procurador da FIGC.

Este inquérito junta-se a uma outra investigação já em curso aos adeptos da equipa de Roma, baseada em suspeitas de cãnticos racistas durante a mesma partida e dirigidos a Victor Osimhen, avançado nigeriano do Nápoles.

Esta não é a primeira vez na presente temporada que os adeptos causam problemas deste tipo à Lázio, já que o clube acabou sancionado após terem sido proferido cânticos antissemitas durante o dérbi frente à Roma, em novembro do ano passado.

Mais recentemente, o central internacional francês Samuel Umtiti foi vítima de cânticos racistas durante a receção do Lecce à Lázio, no dia 4 de janeiro. Em ambas as ocasiões, o clube condenou o comportamento dos adeptos nas redes sociais.