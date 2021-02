Federação inglesa retira cartão vermelho mostrado a médio do West Ham

Tomás Soucek foi expulso no jogo entre os londrinos e o Fulham, mas a decisão foi anulada após apresentação de recurso.

O West Ham comunicou esta segunda-feira que a Federação inglesa (FA) anulou o cartão vermelho mostrado pelo árbitro Mike Dean a Tomás Soucek, médio dos londrinos que foi expulso no sábado do dérbi com o Fulham.

"O árbitro Mike Dean foi alertado pelo VAR Lee Mason para ver as imagens do lance no monitor e considerou que as ações do camisola 28 constituíram conduta violenta. No domingo, o West Ham United confirmou que avançou com um recurso junto da FA. O recurso contra o cartão vermelho de Soucek foi revisto por uma comissão reguladora independente durante a manhã desta segunda-feira e, na sequência do processo, a FA levantou e anulou a suspensão com efeitos imediatos", explicam os "hammers" em comunicado.

Desta forma, Soucek, uma das grandes figuras da equipa orientada por David Moyes, está disponível para o jogo de terça-feira frente ao Manchester United, referente à quinta ronda da Taça de Inglaterra.