Federação inglesa rejeita recurso para prolongar suspensão de Trippier

Lateral do Atlético de Madrid foi punido em 21 de dezembro com 10 semanas de suspensão por fornecer informações privilegiadas sobre a transferência para Espanha

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou, esta terça-feira que o recurso para prolongar a suspensão ao jogador Kieran Trippier, por desrespeitar as regras sobre apostas desportivas, foi rejeitado e que a mesma terminará em 28 de fevereiro.

O lateral do Atlético de Madrid foi punido pela FA em 21 de dezembro com 10 semanas de suspensão de todas as atividades relacionadas com o futebol e multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros), depois de ter fornecido informações privilegiadas.

O caso remonta a 2019, quando o internacional inglês manteve contacto com vários amigos num grupo no WhatsApp, dando conta da sua iminente transferência do Tottenham para o Atlético de Madrid, sendo que estes foram fazendo várias apostas ao longo desses dias.

A suspensão levou o lateral perder duas semanas de competição em dezembro, mas o Atlético de Madrid recorreu e a FIFA confirmou no início de janeiro que enquanto durasse o recurso, o jogador estava autorizado a competir.

O efeito suspensivo do castigo levou a FA a solicitar à sua comissão independente reguladora uma revisão das datas da suspensão até que a FIFA decida se a mesma se deve aplicar ou não fora de Inglaterra, mas o pedido foi rejeitado, informou hoje o organismo.

De acordo com a comissão, Trippier foi levado a crer que os procedimentos estavam concluídos e que a partir do final de fevereiro se abriria um novo capítulo, pelo que uma alteração de datas "iria criar incerteza para o jogador".

Assim, a FA acrescenta que a suspensão estará finalizada em 28 de fevereiro, mesmo que o processo continue na FIFA.