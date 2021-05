Federação inglesa anuncia abertura de inquérito aos seis clubes da Superliga

Organismo federativo inglês condena também os atos dos adeptos do Manchester United no domingo.

A Federação inglesa (FA) anunciou esta segunda-feira a abertura de um inquérito aos seis clubes da sua tutela que integraram o grupo de fundadores da Superliga Europeia - Liverpool, Man. City, Man. United, Chelsea, Tottenham e Arsenal -, ao qual renunciaram posteriormente.

"Desde que tomámos consciência da Superliga Europeia, a nossa prioridade e foco tem sido a prevenção da sua realização, tanto agora como no futuro. Ao longo deste período, temos estado em discussões contínuas com o Governo, a Premier League e a UEFA. Em particular, temos estado a discutir legislação com o Governo que nos permita prevenir qualquer ameaça semelhante no futuro, para que possamos proteger a pirâmide do futebol inglês. Na semana passada, iniciámos um inquérito oficial sobre a formação da Superliga Europeia e o envolvimento dos seis clubes ingleses. Escrevemos a todos os clubes para solicitar formalmente todas as informações e provas relevantes relativas à sua participação. Assim que tivermos as informações necessárias, iremos considerar quais as medidas apropriadas a tomar. O que aconteceu foi claramente inaceitável e poderia ter causado grandes danos aos clubes a todos os níveis do futebol inglês", pode ler-se no comunicado emitido pela FA, que condena os atos dos adeptos do Manchester United na tarde de domingo, que invadiram Old Trafford, envolveram-se em confrontos com as forças policiais e impediram a realização do jogo entre os "red devils" e o Liverpool, que foi adiado:

"Os adeptos desempenharam um papel vital e impactante para ajudar a impedir que a Superliga Europeia acontecesse e nós compreendemos as suas frustrações. No entanto, não podemos tolerar o comportamento violento e criminoso que teve lugar antes do jogo marcado entre Manchester United e Liverpool, que a Federação Inglesa de Futebol está agora a investigar", conclui a nota oficial.