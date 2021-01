Federação Inglesa acusa Manchester United de não ter dado "formação cultural" a Cavani

O avançado uruguaio, recorde-se, foi punido com três jogos e multado em 100 mil libras

A fedederação inglesa de futebol criticou o Manchester United por este não ter dado a Cavani qualquer "formação cultural" e de comportamento nas redes sociais, após a sua chegada a Old Trafford.

O avançado uruguaio, recorde-se, foi punido com três jogos e multado em 100 mil libras após comentar, no Instagram, usando um termo - "negrito" - considerado racista. A publicação foi mais tarde apagada e Cavani pediu desculpa.

Entretanto, Cavani falhou a vitória por 2-1 do Manchester United sobre o Aston Villa e a derrota por 2-0, em casa, com o Manchester City na meia-final da Taça da Liga. Falhará ainda o jogo deste sábado, a contar para a terceira ronda da Taça de Inglaterral, contra o Watford.

"Tendo em conta o alto perfil do jogador, a sua incapacidade de falar inglês e o facto de se ter aproximado dos oito milhões de seguidores do Instagram, a Comissão ficou surpreendida com o facto de nenhum 'treino' desse tipo ter sido especificamente posto em prática pelo seu clube", pode ler-se num comunicado da FA.

No mesmo texto, a federação esclarece que em nenhum momento sugeriu que Cavani agiu deliberadamente com intenção racista, analisando o caso na perspetiva do que pensaria um adepto da Premier League, concluído que as palavras utilizadas eram "racialmente ofensivas".