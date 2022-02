Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Elanga foi atingido por um objeto atirado de uma bancada do Elland Road.

Federação inglesa de futebol (FA) abriu uma investigação após Anthony Elanga, avançado do Manchester United, ter sido atingido por um objeto vindo das bancadas do estádio Elland Road, onde estavam adeptos do Leeds.

Quando os red devils festejavam o terceiro golo, marcado por Fred, o jovem sueco foi atingido, segundo a imprensa inglesa, por uma moeda e ficou caído no relvado durante breves momentos.

A partida terminou com a vitória do Manchester United, por 4-2.