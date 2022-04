Federação ganesa ansiosa por reencontrar Uruguai no Mundial: "Hora da vingança"

Momento em que Luis Suárez impediu um golo quase certo do Gana, no Mundial'2010

Em causa a partida dos quartos de final do Mundial'2010 entre ambas as formações, marcada pela expulsão de Luis Suárez

12 anos depois, a Gana vai voltar a encontrar o Uruguai num Mundial e, para Kurt Okraku, presidente da Federação ganesa, o embate entre ambas as formações, incluídas no mesmo grupo que Portugal, vai ser a altura perfeita para os africanos "vingarem" a chocante derrota nas grandes penalidades, nos quartos do Mundial'2010.

"Acreditamos que seja hora da vingança. Pensámos que tínhamos ganho, de forma clara, aquele jogo mas aquela defesa do Suárez... É bastante interessante para nós enfrentarmo-los outra vez, [espero que fiquemos] com memórias melhores. É importante que se ponha tudo em pratos limpos", afirmou Okraku, em declarações à BBC Sport Africa.

Recorde-se que, nos quartos de final do Mundial'2010, o Gana e o Uruguai empataram a uma bola ao fim do tempo regulamentar, após golos de Muntari e Diego Forlán. Aos 120 minutos, a equipa africana parecia estava prestes a marcar, se não fosse a dupla defesa de... Luis Suárez, que foi expulso e assistiu a Asamoah Gyan a acertar na barra a partir da marca dos 11 metros, indo a partida para o desempate por penáltis, com os sul-americanos a levarem a melhor (4-2).

Gana e Uruguai vão integrar o Grupo H no Mundial'2022, o mesmo grupo da Seleção Nacional e da Coreia do Sul. O jogo entre as duas seleções vai ter lugar no dia 2 de dezembro, já depois de ambas terem defrontado Portugal.