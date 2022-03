Federação francesa vai enviar carta a Mbappé para o relembrar das "obrigações"

Em causa estão os direitos de imagem do jogador do PSG.

Noël Le Graët, presidente da FFF (Federação Francesa de Futebol), relatou o conflito vivido com Kylian Mbappé na manhã de ontem, quando o avançado se recusou a participar num evento com um dos patrocinadores da federação gaulesa. A tensão aumentou quando o jogador do PSG, assessorado pela sua advogada Delphine Verheyden, alegou um conflito de interesses com as suas próprias marcas por não comparecer.

Le Graët descartou uma eventual sanção a Mbappé devido às ocorrências no seio da seleção, mas admite que lhe será endereçada uma carta a relembrá-lo das suas "obrigações", admitindo ainda que, nos próximos dias, espera chegar a um acordo com os representantes do futebolista no que diz respeito a este assunto.

O fundador e chefe do Grupo Le Graët em Guingamp aproveitou mesmo para contar como tudo se sucedeu: "Disse ao Mbappé para descer a fim de participar nas operações com os patrocinadores. Por um momento, ele dispôs-se a fazer isso, mas depois disse-me que já não ia descer".

O empresário de 80 anos não quer que este tema afete o bom ambiente que se vive na formação campeã do mundo, sublinhando que "todas as receitas vão para o futebol amador e para os treinos". Esta temporada, os lucros obtidos estão na casa dos 90 milhões de euros.