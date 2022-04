Federação espanhola pagou apartamento de luxo no centro de Madrid a Rubiales

Informação revelada pelo jornal El Confidencial

De acordo com novas informações recebidas pelo jornal espanhol El Confidencial, a Federação espanhola de futebol (RFEF) pagou um apartamento de luxo, situado no centro de Madrid, ao presidente da organização, Luis Rubiales.

Entre os 'leaks' a que o jornal teve acesso, encontram-se mensagens trocadas entre o secretário-geral da RFEF Andreu Camps, e o advogado da Federação, Tomás González Cueto, nas quais o primeiro confessa que o pagamento daquela casa "poderia ser um problema" no futuro.

O arrendamento, com a duração de seis meses e prorrogável até 2025, é datado de 20 de janeiro de 2020 e, no contrato assinado, ficou acordado que Rubiales iria "residir regularmente" no apartamento em questão, com a RFEF a ficar encarregue de suportar uma renda mensal que ascendeu até aos 3.100 euros mensais.

A razão da decisão da Federação prendeu-se com o organismo pretender ajudar a que Rubiales exercesse funções em Madrid, partindo do pressuposto que o presidente não residia na capital espanhola. No entanto, a RFEF confirmou ao El Confidencial que esse não era o caso, pelo que Rubiales recebeu a moradia apesar de já ter residência na cidade.

Essa foi mesmo a razão que levou o secretário-geral da RFEF a admitir que o pagamento daquela casa "poderia ser um problema" ao advogado Tomás Cueto, tendo, de acordo com os documentos revelados, encontrado ele próprio uma solução para o dilema.

"Introduzi uma importante alteração de redacção sobre a questão da habitação. Peço-vos que me digam [que] com esta nova frase podemos salvar o facto de o presidente estar registado [fiscalmente] em Madrid", pode ler-se numa mensagem de Andreu Camps a Tomás Cueto.

Com a alteração do secretário-geral, a moradia passou a ser um item adicional na folha de pagamentos de Luis Rubiales.