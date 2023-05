Federação espanhola despenaliza Vinícius pela expulsão em Valência

A RFEF também já decidiu despedir o VAR Iglesias Villanueva que já nem irá marcar presença no Bétis-Getafe de hoje, para o qual estava designado.

Após uma reunião de sete horas, o Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu absolver Vinícius e tirar-lhe a punição pela expulsão no Mestalla no domingo.

O jogador do Real Madrid, vítima de insultos racistas na partida com o Valência, viu um vermelho nos minutos finais por agressão. Contudo, segundo explicou o Comité de Competição, a decisão do árbitro foi tomada com base em imagens do VAR que "viciaram" a mesma.

Isto porque, o lance não foi exibido na sua totalidade, deixando de fora as imagens do momento anterior em que Hugo Duro agarrou Vinícius pelo pescoço.

¡PICANTE TODO ! Vinicius Jr salió expulsado por una agresión a Hugo Duro y por los silbidos e insultos de la afición del Valencia, les hizo señas de que se van a ir a segunda división. pic.twitter.com/nUXky8qqR5 - Toque Sports (@ToqueSports) May 21, 2023

Por este motivo, a RFEF também já decidiu despedir o VAR Iglesias Villanueva que já nem irá marcar presença no Bétis-Getafe desta quarta-feira, para o qual estava designado.