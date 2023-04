Federação e árbitro assumem erro em jogo do Dortmund: "Sinto-me uma merda"

Decisão no empate do Dortmund com o Bochum no centro da polémica

A polémica está instalada na luta pela liderança da Bundesliga, com a Federação de Futebol da Alemanha a assumir que houve um erro claro de arbitragem no empate do Dortmund com o Bochum. Um resultado que deixa aberta a possibilidade do Bayern regressar este domingo ao primeiro lugar.

Tanto federação como o árbitro Sascha Stegemann assumem que prejudicaram o Dortmund ao não assinalar um penálti sobre Adeyemi e expulsar Danilo. O responsável da arbitragem da Bundesliga considera que a grande penalidade devia ter sido assinalada sem "sem a necessidade de assistência de vídeo".

Recrode-se que o árbitro nem sequer viu as imagens do VAR e agora assume o erro da decisão. "Fiquei completamente furioso. Sinto-me uma merda. Foi uma noite muito má. Não me sinto bem com isso", disse Stegemann. "O defesa chegou rapidamente e eu fiquei com a certeza de que Adeyemi tinha metido o pé", acrescentou.

"É claro que o VAR olhou para o lance e avaliou-o. A conclusão foi que não existiu uma decisão claramente errada, pelo que não houve recomendação para a rever", finalizou.