Federação disse que Albânia-Inglaterra estava em risco, polícia garante segurança

Encontro está agendado para domingo e, segundo a polícia albanesa, não está em risco.

A polícia albanesa garantiu esta quinta-feira que afinal poderá garantir a segurança no encontro de domingo com Inglaterra, de qualificação para o Mundial'2020, poucas horas depois da federação de futebol local ter revelado que o jogo estava em risco.

"A polícia da Albânia tomou todas as medidas para garantir a ordem e a segurança pública antes, durante e no final da partida", disse a Direção-Geral da Polícia da Albânia, em comunicado, acrescentado que a federação (FSHF) teve uma "reação precipitada".

Horas antes, a FSHF divulgou declarações do chefe da polícia de Tirana, em que Rebani Jaupi explicou que a existência de "estruturas permanentes de ferro, argamassa, vidro e guarda-chuvas fixos" junto às várias entradas do Estádio Air Albânia, que pertencem maioritariamente a bares e restaurantes, estavam a afetar os padrões de segurança e que, por essa razão, não seria possível garantir a segurança do perímetro externo antes, durante e depois do jogo.

Com este novo comunicado da polícia, afinal o Albânia-Inglaterra não estará em risco de não se realizar, situação que, segundo a FSHF, teria "consequências catastróficas para a imagem do país, da seleção nacional e de todo o futebol albanês".

Albaneses e ingleses discutem o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, que vai decorrer no Catar, num Grupo I do qual fazem parte ainda Polónia, Hungria, Andorra e São Marino.