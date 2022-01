Federação da Polónia tem um "não" como resposta e ainda procura sucessor para Paulo Sousa

Fabio Cannavaro terá recusado o convite para assumir a seleção polaca.

A Federação da Polónia procura ainda um substituto para Paulo Sousa no comando da seleção e as últimas informações indicam que Fabio Cannavaro não será o senhor que se segue. Tudo parecia encaminhado para que o treinador italiano assumisse o desafio, mas o antigo central, vencedor da Bola de Ouro em 2006, terá recusado o convite.

Segundo escreve a imprensa italiana, o pouco tempo para preparar o play-off de apuramento para o Mundial do Catar, com um jogo com a Rússia agendado para 24 de março, estará na origem da decisão do italiano.

Paulo Sousa, recorde-se, deixou o lugar depois de aceitar o convite para orientar o Flamengo.