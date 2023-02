Federação da Bélgica anuncia sucessor de Roberto Martínez no comando da seleção

Domenico Tedesco confirmado com contrato até 2024.

A federação belga anunciou na manhã desta quarta-feira Domenico Tedesco como novo selecionador, estando assim encontrado o substituto de Roberto Martínez. O técnico alemão de 37 anos assinou um contrato válido até 2024, ano em que se realiza o próximo Europeu.

Tedesco iniciou a carreira ao mais alto nível no Schalke 04, seguindo-se passagens por Spartak Moscovo e Leipzig, onde ainda realizou oito jogos na época atual. No currículo tem uma Taça da Alemanha.

Martínez deixou a seleção da Bélgica a seguir à eliminação na fase de grupos do Mundial, em 1 de dezembro de 2022, no Catar, terminando um percurso de mais de seis anos com os diabos vermelhos, iniciado em agosto de 2016.