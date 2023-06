Federação belga, Bundesliga, Arsenal e Thuram premiados pela sua luta social

Os prémios vão ser entregues durante o Fórum Respect, que a UEFA celebra quarta-feira e quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha.

A federação belga de futebol, a Bundesliga, o Arsenal e o ex-futebolista Lilian Thuram são os primeiros galardoados com os prémios FootbAll, da UEFA, que distinguem os trabalhos e compromissos com a sustentabilidade e luta contra a discriminação.

Os prémios, anunciados pela organização europeia do futebol, distinguem assim uma federação, uma liga, um clube e um jogador, numa escolha do Grupo Diretivo de Direitos Humanos da UEFA.

"O seu trabalho mostra a importância do exemplo. Espero que inspire outros a tomar medidas para a melhoria do nosso jogo no campo, bem como para a melhoria da sociedade fora dele", disse Michel Uva, diretor de sustentabilidade social e de meio ambiente da UEFA.

A Real Federação Belga de Futebol foi reconhecida por adotar um "enfoque proativo de sustentabilidade", ser "uma das primeiras associações nacionais a estabelecer uma estratégia integral de responsabilidade social" e adotar "programas antidiscriminatórios concretos e recursos para os refugiados e membros incapacitados da família do futebol".

Quanto a Liga alemã, a Bundesliga, é galardoada pela "contínua luta contra a discriminação e pelas atividades durante as semanas internacionais contra o racismo".

O Arsenal, atual vice-campeão de futebol em Inglaterra, "comprometeu-se a ajudar na manutenção de jovens a salvo de delitos com arma branca e violência juvenil, através do projeto No More Read", que desenvolve em parceria com uma marca de equipamentos desportivos.

O francês Lilian Thuram, campeão mundial em 1998 e europeu em 2000, aparece na lista por ser "uma força fora do terreno de jogo, como defensor da luta contra o racismo desde há muito tempo".

"A Fundação Lilian Thuram, criada em 2008, trabalhou incansavelmente, com vários programas educativos para desmantelar os preconceitos e comportamentos racistas na sociedade", argumenta a UEFA.

Os prémios vão ser entregues durante o Fórum Respect, que a UEFA celebra quarta-feira e quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha.