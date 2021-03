Federação alemã protegeu, mas o Monchengladbach assumiu quem tem covid-19

Hoffmann é o jogador afetado pelo vírus e está fora do embate com a Islândia

A Federação Alemã de Futebol (DFB) informou, ao início do dia, que um dos jogadores que se encontravam no estágio testou positivo à covid-19, ainda que sem revelar a sua identidade. No entanto, face à insistência da comunicação social germânica, nomeadamente o diário "Bild", que depressa avançou com o nome do infetado, acabou por ser o clube a divulgar a identidade do jogadores.

O Borússia Monchengladbach confirmou que Jonas Hofmann contraiu covid-19, estando "assintomático e isolado." Já depois a Federação precisou que a comitiva foi testada três vezes desde segunda-feira e que só encontrou uma análise positiva ao novo coronavírus, a agora divulgada no médio de 28 anos.

Reforçou, em comunicado, que as normas de distanciamento social foram cumpridas durante o estágio, tentando relaxar os atletas e a adversária, a Islândia, para a primeira jornada do grupo J da fase de apuramento para o Mundial'2022.