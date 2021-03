Federação albanesa quer público vacinado a assistir jogo contra a Inglaterra

Redação com Lusa

Entidades de saúde da Albânia, com uma população de 2,8 milhões de habitantes, vacinaram cerca de 50.000 cidadãos, entre médicos, professores e idosos

A Federação de Futebol da Albânia pediu, esta terça-feira, ao primeiro-ministro do país que permita que cerca das 50.000 pessoas vacinadas contra a covid-19 possam assistir, no próximo, domingo ao jogo com a Inglaterra, relativo ao apuramento para o Mundial'2022.

"Sugeria que todas as pessoas que foram vacinadas, beneficiando da vacinação em massa que o governo vem promovendo, possam ir ao estádio", escreveu o dirigente Armand Duka. A ideia é que o primeiro-ministro, Edi Rama, permita preencher no domingo 30% da capacidade da Arena Nacional de Tirana, ou seja, cerca de 6.500 adeptos, respeitando assim as diretrizes da UEFA

Até ao momento, o país com 2,8 milhões de habitantes só conseguiu vacinar cerca de 50.000 cidadãos entre médicos, professores e pessoas com mais de 80 anos. "Estou confiante de que considerará este pedido pelo bem do futebol albanês e pelo amor que os nossos adeptos têm pela camisa vermelha e preta", enfatizou o dirigente.

Devido à covid-19, há vários meses que não há espetadores nos estádios de futebol, num país que proíbe atualmente a junção de mais de 10 pessoas. A pretensão da federação já mereceu o desacordo do ministério da Saúde da Albânia, uma vez que nos últimos dias se tem verificado um aumento de casos do novo coronavírus.

O selecionador de futebol, o italiano Edoardo Reja, tem sido um dos que nas últimas duas semanas têm pressionado para a presença de adeptos, assegurando que, se tal acontecer, o jogo "terá um sabor diferente".

O técnico assegurou que público na bancada motivaria os seus jogadores e recordou que, sem adeptos, o futebol "não pode existir". A Albânia integra o grupo I juntamente com a Inglaterra, Polónia, orientada pelo português Paulo Sousa, Hungria e San Marino.