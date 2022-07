Fede Valverde e a mulher foram drogados e assaltados em Ibiza: "Viu-me dormir nua"

Foi a mulher do médio do Real Madrid que contou o sinistro episódio vivido pelo casal logo no primeiro dia das férias que passaram juntos

Mina Bonino, mulher de Fede Valverde, médio do Real Madrid, contou este sábado o arrepiante episódio de que o casal foi alvo logo no primeiro dia de férias que passaram em Ibiza, em Espanha.

Através de uma publicação no Instagram, Bonino relata que ambos foram drogados e assaltados enquanto estavam inconscientes na moradia que alugaram na ilha espanhola.

"Quando chegámos à casa, o cozinheiro já estava lá. Ele disse que havia apenas uma chave da casa e que iria levá-la para poder fazer o pequeno-almoço no dia seguinte sem nos acordar. No dia seguinte nem conseguia levantar-me, via tudo à roda. Senti-me muito mal. Quando estávamos todos preparados para ir à praia, fui buscar dinheiro. Abri a minha carteira e estava vazia. O cozinheiro apareceu na casa e disse que quando chegou, viu tudo desarrumado", começou por revelar.

No dia seguinte, o cozinheiro comunicou que queria ir embora, alegando que não se sentia confortável com as que pessoas que trabalhavam na imobiliária que alugou a casa ao futebolista e à família. "Isto acontece sempre com eles", disse, de acordo com a esposa do médio.

"Foi tudo muito subtil, roubaram-nos sem que nos apercebêssemos. Passámos o primeiro dia no hospital", acrescentou Bonina, que denunciou que os assaltantes levaram dez mil euros em dinheiro e suspeita que a droga tenha sido colocada na refeição que antecedeu o assalto, cozinhada pelo tal chef...

"Fui roubada por alguém que me viu dormir nua, isso é o que mais me perturba", terminou a jornalista, num relato feito nas redes sociais.