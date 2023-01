Feddal rescinde com Valladolid e está sem clube

Redação com Lusa

Valladolid rescinde contrato com o ex-sportinguista Feddal

O Valladolid anunciou ter rescindido contrato com o defesa internacional marroquino Zouhair Feddal, cinco meses depois de o futebolista ter trocado o Sporting pelo atual 17.º classificado da Liga espanhola.

Dez jogos volvidos, oito no campeonato e dois na Taça do Rei, o defesa-central, de 33 anos, "põe fim à sua etapa como "blanquivioleta"", segundo o comunicado emitido pelo emblema espanhol no site oficial.

"O Valladolid agradece o seu desempenho e deseja-lhe a melhor das sortes nos próximos desafios pessoais e profissionais", acrescenta a nota.

Aos 33 anos, Feddal fica sem clube depois de passagens pelo Sporting (entre 2020 e 2022), pelo qual foi campeão nacional, Betis, Levante ou Alavés, em Espanha, e Siena, Parma e Palermo, em Itália.