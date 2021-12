Feddal falha a CAN: "O amor pelo nosso país não pode ser descrito"

Defesa-central do Sporting não foi convocado para representar Marrocos na CAN.

Zouhair Feddal, defesa-central do Sporting, não foi convocado para representar a seleção de Marrocos na CAN e deixou uma mensagem nas redes sociais a lamentar o sucedido, mas também a desejar sorte aos companheiros de equipa.

"Infelizmente, não estou na lista do meu país para participar na CAN. Vou continuara trabalhar para voltar. O amor pelo nosso país não pode ser descrito. Boa sorte, Marrocos", escreveu, no Instagram.

Também Adel Taarabt, médio do Benfica, ficou de fora dos eleitos.

O Campeonato Africano das Nações decorre entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro.