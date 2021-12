Feddal e Taarabt ficam de fora dos convocados de Marrocos para a CAN

Sporting e Benfica não vão perder dois jogadores que costumam ser chamados à seleção de Marrocos. A CAN realiza-se em janeiro e fevereiro.

Zouhair Feddal e Adel Taarabt não foram convocados pelo selecionador de Marrocos para o Campeonato Africano das Nações (CAN), que decorre entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro. O defesa-central do Sporting - está lesionado e falhou os últimos jogos - e o médio do Benfica são chamados com frequência àquela seleção africana, mas não vão participar na competição.

Ziyech, avançado do Chelsea, também não foi convocado, devido a desavenças com o treinador Vahid Halilhodzic.

Confira a convocatória: