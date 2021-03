Feddal e Taarabt entre os convocados para a seleção de Marrocos

Central do Sporting e médio do Benfica vão participar nos jogos contra Mauritânia e Burundi.

Feddal, central do Sporting, e Taarabt, médio do Benfica, foram convocados para a seleção de Marrocos, que no final de março tem dois jogos de apuramento para a Taça de África das Nações, anunciou esta quinta-feira a federação de futebol daquele país.

Os dois jogadores mantiveram-se na lista do selecionador marroquino, o bósnio Vahid Halilhodzic, para os duelos na Mauritânia, no dia 26 de março, e em casa com o Burundi, no dia 30, ambos a contar para o Grupo E de acesso à fase final da próxima Taça de África das Nações.

Nesta ronda de jogos, Marrocos, que lidera o agrupamento com 10 pontos, mais cinco que a Mauritânia, segundo classificado, precisa apenas de um ponto para carimbar o apuramento para o torneio que se vai realizar nos Camarões, entre janeiro e fevereiro de 2022, depois de ter sido adiado devido à pandemia da covid-19.

Feddal, de 31 anos, tem 21 jogos e um golo por Marrocos, enquanto Taarabt, igualmente com 31 anos, soma 23 internacionalizações e quatro golos pelo seu país.