Fechado: Luis Suárez acerta saída do Grémio com o Inter Miami à espera

Avançado uruguaio tinha contrato até final de 2024, mas antecipou o final do vínculo para dezembro de 2023

Renato Portaluppi, treinador do Grémio, garantiu que Luis Suárez ficava no clube brasileiro até dezembro e o acordo para antecipar o fim do contrato do jogador uruguaio já foi, agora, consumado.

Luis Suárez tinha contrato até dezembro de 2024, mas queria sair já para se juntar a Messi, Busquets e Jordi Alba no Inter Miami.

Depois de o treinador assegurar que o atacante ficava pelo menos até dezembro, agora os termos da saída antecipada foram finalmente acordados com a direção do Grémio, escreve o Globoesporte. Em dezembro deste ano, Luis Suárez torna-se um jogador livre e pode, assim, rumar ao clube da MLS.

