Febre em torno de Messi também chega à NBA: "Agora que ele está aqui..."

Jimmy Butler, estrela dos Miami Heat, não esconde o entusiasmo.

Lionel Messi vai representar o Inter Miami e nos Estados Unidos é enorme a expectativa para ver o astro argentino em ação. Jimmy Butler, estrela da NBA que veste a camisola dos Miami Heat, está, também ele, empolgado com a chegada de "um dos melhores jogadores de sempre".

"Estou muito entusiasmado por poder ter aqui um jogador deste calibre. Estou feliz pela cidade de Miami por muitas razões. Agora que ele está aqui, acho que todos os fãs de futebol do mundo virão aqui para o ver competir. Estou contente por ele estar cá", afirmou.

"Não diria que o conheço assim tão bem, mas já nos encontrámos no passado. Se vou enviar-lhe uma mensagem? Provavelmente não. Sei que ele tem muitas coisas para fazer neste momento. Ele vem cá para fazer algo de especial por esta cidade. Penso que coincidiremos quando ele cá chegar", disse ainda Butler, que está a disputar a final da NBA num duelo com os Denver Nuggets, que vencem a eliminatória por 2-1.

Messi, de 35 anos somou sete Bolas de Ouro, um recorde, tendo guiado a seleção da Argentina à vitória, como capitão, no Mundial'2022 no Catar, depois de já ter conquistado a Copa América, em 2021. Esteve nas duas últimas épocas ao serviço do PSG, clube com o qual termina contrato.