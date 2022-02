"Fazer assistências para Haaland? Prefiro alimentar os meus cavalos e coelhos"

Muller deu uma resposta curiosa quando questionado sobre a possibilidade de jogar com Haaland no Bayern.

Thomas Muller é um médio ofensivo com uma grande capacidade de marcar golos e de assistir os companheiros de equipa. Um dos que usufrui dessa "bondade" do alemão do Bayern é Robert Lewandowski, o maior goleador dos bávaros e com quem Muller se entende bem. Ao ponto de não "querer" outro parceiro de ataque.

Numa entrevista ao jornal Bild, o futebolista de 32 anos foi questionado sobre a hipótese de também alimentar Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund, com assistências. A resposta foi curiosa: "Prefiro alimentar os meus cavalos e coelhos", atirou.

Acerca da continuidade no Bayern - contrato termina em 2023 -, o médio afirmou que, até ao momento, ainda não foi contactado pelos responsáveis para discutir o assunto. "Vamos esperar para ver o que irá acontecer no futuro", declarou.