Faz comentário homofóbico e pede desculpa: "Estamos a jogar como maricas"

Na habitual entrevista rápida que decorre nos intervalos das partidas da Ligue 1, Kévin N'Doram, médio defensivo do Metz, fez um comentário que não caiu nada bem nas redes sociais, sendo obrigado a desculpar-se no fim do jogo.

O Marselha, com Vitinha em destaque ao marcar na segunda parte, empatou esta sexta-feira 2-2 na visita ao Metz, num jogo da segunda jornada da Ligue 1 que ficou marcado por um comentário homofóbico que Kévin N'Doram, médio defensivo da equipa da casa, proferiu ao intervalo.

Com o Metz a perder por uma bola, o médio francês de 27 anos comentou: "Falta-nos caráter. Desculpem a expressão, mas estamos a jogar como maricas", em direto para a Prime Video, apanhando de surpresa o próprio jornalista que o entrevistou.

O comentário suscitou rapidamente várias reações negativas nas redes sociais, com o médio a ter pedido desculpa no final da partida. "Eu disse algumas coisas por frustração e raiva. Não queria ofender ninguém, não era esse o objetivo. Peço desculpa", afirmou.

Refira-se que Vitinha, lançado aos 75', só precisou de sete minutos para voltar a marcar pelo Marselha, salvando o empate para a equipa depois de já ter marcado o golo da vitória frente ao Reims, na primeira jornada do campeonato francês.