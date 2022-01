Fatih Terim já não é o treinador do Galatasaray

Maus resultados no campeonato ditaram a saída do treinador.

Ao fim de quatro anos e alguns meses, Fatih Terim deixa o comando técnico do Galatasaray, naquela que foi a quarta passagem do treinador pelo clube. Os maus resultados no campeonato - 12.ª lugar - ditaram a saída por mútuo acordo, segundo o emblema turco.

Apesar da fraca prestação no campeonato, o Galatasaray terminou a fase de grupos da Liga Europa no primeiro lugar.

Terim conquistou oito campeonatos, três Taças da Turquia, cinco Supertaças e uma Taça UEFA pelo Galatasaray.