Terceiro equipamento do Barcelona é revelado e deixa os adeptos aterrorizados

Camisola alternativa está a gerar muitas críticas dos adeptos catalães, já agastados com as questões eleitorais e com os resultados em campo

Promete correr muita tinta se for para a frente a camisola, até aqui pensada, no Barcelona. O equipamento alternativo, revelado pelo Footyheadlines, insere-se numa lógica de marketing que a maioria dos clubes tem seguido nos últimos tempos, mas está a gerar muitas críticas dos fãs do Barcelona.

Apesar de a fabricante deixar a ideia de que se está a homenagear Gaudí, os adeptos do Barcelona insurgem-se com o desmistificar da camisola culé.

As críticas adensam-se num período difícil da história do Barcelona, com ambiente muito crispado face ao período eleitoral e, claro, aos resultados da equipa de futebol, os quais andam longe de outras épocas.