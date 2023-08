Equipa romena bateu o Flora Tallinn e segue para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa.

O Farul, que contou com Fábio Vianna e Diogo Queirós no decorrer da segunda parte, garantiu a presença no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência, ao vencer por 2-0 no terreno do Flora Tallinn, da Estónia, depois de já ter ganho por 3-0 na Roménia, na primeira mão.

O campeão romeno espera agora o desfecho da eliminatória entre Qarabag e HJK.